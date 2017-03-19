Алексей Навальный пожаловался на отказ властей Москвы на проведение марша «Он вам не Димон»

Власти столицы РФ отказали Навальному в проведении марша протеста, который планировался пройти под названием «Он вам не Димон».

Алексей Навальный вместе со своими сторонниками планировали проведение акции против коррупции, но они услышали отказ на разрешение данного митинга. Также власти заявили, что не собираются пересматривать данное решение. Стоит отметить, что марш должен был пройти в текущем месяце, а именно 26 числа. Об этом рассказал Владимир Черников, занимающий должность главы департамента по безопасности региона и коррупционного противодействия. Он утвердительно заявил о решении, назвав его окончательным.

Ранее Навальный поделился информацией, что в письме, которое он получил от мэрии, указывалось об отсутствии места на Тверской. Он отметил, что предложения с альтернативой места для проведения акции не поступило. Несмотря на такое решение властей, политик намерен все равно выйти на марш. Необходимо уточнить, что Навальный хочет провести подобные мероприятия также в других крупных российских городах. Целью акции является требование расследования материала о «тайной империи» премьера страны. Ранее фонд политика опубликовал фильм, в котором рассказывается о владениях Дмитрия Медведева.