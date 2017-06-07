Алексей Ворсин, руководитель штаба Алексея Навального, был задержан сегодня в Хабаровске сотрудниками противоэкстремистского центра. В вину ему вменялись различные нарушения при проведении им публичной акции (митинга, запланированного на 12 июня).

По сообщению портала РБК, сегодня в Хабаровске был задержан глава штаба Алексея Навального, Алексей Ворсин. Сотрудники противоэкстремистского центра обвинили его в повторном нарушении правил проведения публичных акций в соответствии с административным кодексом. Наказание за это предусматривает либо штрафные санкции в размере не более трехсот тысяч рублей, либо арест до тридцати суток, или физические работы для нарушителя в объеме двухсот часов.

Как рассказал сам Ворсин, его задержали правоохранители в самом штабе, в 12-00 по московскому времени. Далее ему объявили, что он является организатором митинга, запланированного на 12 июня в Москве и других городах России. На самом деле, как сказал, Ворсин, он не организатор, но по долгу своей работы, просто помещал ролики с рекламой митинга в социальных сетях. Также он напомнил, что предстоящий митинг законен, так как согласован с властями.

На данный момент, известно, что суд уже рассмотрел дело об административном правонарушении со стороны Ворсина, и Алексей ждет оглашения вердикта.

Напомним, что до этого, пятого июня, Алексея Ворсина вызвали в отделение полиции для того, чтобы составить протокол с аналогичными обвинениями. Он отказался от явки, так как полиция, по его утверждению, не прислала ему никакой повестки.