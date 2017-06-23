Алексею Панину требуют назначить психиатрическую экспертизу

Россияне массово подписывают петицию, призывающую отобрать у актера Панина его дочь Анну, а самого артиста подвергнуть психиатрической экспертизе. По мнению общества, подросток не должен расти с аморальным отцом.



Петиция попала в «ТОП-15» самых читаемых обращений. Алексей Панин, по мнению людей, очень скоро начнет совращать взрослеющую дочь. Россияне возмущены аморальным поведением некогда любимого актера. Видеоролики Панина не просто похабны, они говорят о его психическом заболевании. Алексей Панин лишен такой черты, как социальность, а ведь именно она позволяет обществу существовать. По мнению людей, если артист считает, что его талант выше норм общества, то он опасен для малолетней дочери и себя самого, и неважно, что он лауреат Государственной премии.

#АлексейПанин #Панин Мы живём и нам шикарно! 🎉 Неужели кто то серьёзно думает, что когда он пишет гадость он может нас обидеть?!😂 Нам наплевать на Вас! Извините конечно, но это так! A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jun 23, 2017 at 6:50am PDT

Безнаказанность является причиной того, что Алексей Панин живет, как ему хочется, эпатирует публику, снимает пошлые ролики, оголяется в общественных местах. Пока его поступки не вызывают ничего, кроме возмущения людей. Но, по словам актера, чужое мнение волнует его — как воробья математика. Жители Анапы наблюдали Алексея Панина без одежды, разгуливающего по яхте в окружении девушек. Артиста мало волновало, что его видят жители поселка Сукко.

Чем закончится попытка россиян отправить «маньяка Панина» на лечение или за решетку – неизвестно. Народ уверен, что пошлых роликов авторства Алексея Панина наберется на целое уголовное дело, если он, конечно, вменяем. А если нет, то психиатр должен отправить артиста на принудительное лечение.