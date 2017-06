Алексею Панину требуют назначить психиатрическую экспертизу

#АлексейПанин #Панин Мы живём и нам шикарно! 🎉 Неужели кто то серьёзно думает, что когда он пишет гадость он может нас обидеть?!😂 Нам наплевать на Вас! Извините конечно, но это так!

A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jun 23, 2017 at 6:50am PDT