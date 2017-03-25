Алена Шишкова и Тимати не согласны сойтись даже ради дочери Алисы

Из года в год рэпер Тимати и его бывшая невеста Алена Шишкова отмечают день рождения их общей дочери Алисы Юнусовой в Доминиканской Республике. Но общаются они как родители и опекуны девочки, а как пара сходиться не собираются. Им неплохо так, как все обстоит сейчас: Алиса живет с мамой, а не с папой вопреки «фейкам» в СМИ, а бабушка и отец тратят на девочку много времени и средств.

Каждый год «Инстаграмы» счастливых родителей пополняются фотографиями из самых дальних зарубежных стран, фолловеры просят папу сойтись, но знаменитостям не нужны советы «левых людей» — они снова разъезжаются. При этом мать исполнителя не имеет против Алены ничего личного, но и не вмешивается: гораздо приятнее делать фото внучки с обезьянкой в джунглях или с внучкой в нарядном платье. Алисе уже три годика, и фотографии показывают, что это удивительно красивый ребенок у очень красивой мамы. Но и жить из чувства долга или «ради ребенка» современные пары не считают нужным. Ходят слухи, правда, что на курортах в райских уголках Шишкова соблазняет бывшего бикини, а он остается ей просто другом.

Ранее СМИ писали, что 7 марта этого года, перед «своим праздником» Шишкова по вине властей Москвы пережила самый настоящий кошмар, и Тимати отвез ее отвлечься. Алена едва не въехала на тротуар и не сбила прохожих, но она умеет водить. Яму на дороге не засыпали как следует, люк не закрыли, а оградительный знак убрали. Модель искренне пожелала другим водителям удачи на дорогах и не стать убийцами, а тем, кто ремонтировал проезжую часть – тоже всего хорошего. Москвичи назвали ремонт дорог в этом году «черным юмором».