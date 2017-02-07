AliExpress ввел плату за доставку товаров из Китая для россиян, украинцев и белорусов

AliExpress вводит плату за доставку для российских клиентов. Уже с сегодняшнего дня, седьмого февраля, россияне столкнутся с нововведениями от компании. Соответствующая информация была опубликована пресс-центром AliExpress.

Такие нововведения будут действовать не только для покупателей из России, но и для покупателей из других стран постсоветского пространства, в частности, Белоруссии и Украины. При этом для белорусов и украинцев условия фактически станут еще более жесткими.

В целом же, для россиян придется платить за доставку только за те товары, стоимость которых будет превышать два доллара. Для других стран доплачивать придется за любые товары вне зависимости от их стоимости.

В AliExpress объяснили, что эти нововведения связаны с присвоением каждому товару так называемого трекового номера. Он призван повысить качество работы логистического сервиса, — сообщили в компании.

По факту доплачивать придется не так много. Эксперт по дистанционной торговле Александр Иванов считает, что логистический сервис очень удобный и полезный, и в большинстве случаев доплачивать придется не более пятидесяти центов. То есть в конечном результате клиент может и вовсе не почувствовать разницы в цене, зато получит возможность отслеживать товар по данному трековому номеру.