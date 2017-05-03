Известная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева провела грандиозное событие, посвященное гимнастике. Все присутствовавшие на фестивале по художественной гимнастике отметили высокий уровень организации, и остались довольны результатом, который их восхитил.

2 мая состоялось официальное открытие IX фестиваля по художественной гимнастике под названием «Алина», которое организовано и проходит в честь известной российской гимнастки Алины Кабаевой. Спортсменка является одной из организаторов фестиваля, поэтому лично контролирует процесс организации и проведения мероприятия. Перед открытием фестиваля, когда за день до открытия была проведена генеральная репетиция, гимнастка лично руководила процессом, давала рекомендации относительно некоторых нюансов провидения, а также оказывала неоценимую помощь молодым спортсменам, предоставляя опытные советы.

Сам фестиваль был проведен на высоком уровне. Зрителю запомнились яркие декорации и интересные гимнастические номера. Сама Кабаева на вечер пришла в длинном полупрозрачном платье, которое идеально подчёркивало все достоинства гимнастки. Все посетители отметили великолепный внешний вид спортсменки. Данную информацию подтвердило и совместное фото Алины Кабаевой с Дмитрием Губерниевым и Еленой Исинбаевой.

Repost: @guberniev_dmitry Алина Кабаева!!!Мы знакомы 19 лет!!!Невероятная,искренняя,божественная!!!Фестиваль #Алина # получился просто блестящим!!Восхищен и покорён!!!Невероятно талантливые детишки скоро всех победят!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺😍😍😍😍😍😍🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆👍👍😘😘❤️❤️👏👏👏💪💪💪 A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on May 2, 2017 at 12:25pm PDT

Одна из мам, которая присутствовала вместе со своим юным дарованием на концерте, опубликовала восторженный комментарий о том, что праздник был восхитительным и запоминающимся, все было на высоком уровне, а талант юных гимнасток заслуживал оваций и уважения.

Помимо самой Алины Кабаевой, юных гимнасток и их близких, на фестивале было много известных спортсменов, в том числе Ольга Белова и Маргарита Мамун.