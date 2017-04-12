Миллиардер и бизнесмен Алишер Усманов, дал комментарии по фактам, фигурирующим в фильме-расследовании Алексея Навального «Он вам не Димон». В частности, он заявил, что сделка по передачи участка, о котором идет речь в расследовании, была частью другой сделки, о которой в фильме не говориться.

Миллиардер и бизнесмен Усманов заявил о том, что Навальный мог бы официально спросить у него по поводу упомянутой сделки и получить правдивый официальный ответ. Но, по его словам, этого не было сделано. Как отметил Усманов, участок, фигурирующий в деле, был приобретен в подарок для его сестры, чтобы она могла там жить. Сестра в итоге не захотела жить, участок был передан в фонд «Соцгоспроект». Взамен бизнесмен получил участок возле своего дома. По его словам, Навальный отразил в фильме не правдивую информацию.

По факту клеветнической информации Алишер Усманова планирует подавать иск против Навального.