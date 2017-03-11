Алла Михеева побывала на празднике пробуждения Кикиморы

В первый день весны в Кировской области после зимней спячки проснулась Кикимора, которая является отечественным аналогом сурка Фила из США, об этом мероприятии рассказала Алла Михеева.

На вечернюю программу Ивана Урганта Алла Михеева пришла в наряде, который, по ее словам, символизирует весну.

«Первого марта свое день рождение отмечала Кикимора, она пробудилась после трех месяцев спячки. Она является нашим ответом сурку из Америки. Нам предсказывает погоду и будущее женщина, а им животное. Все зависит от того, с какой ноги существо проснется, от этого и будет зависеть будущее жителей России на текущий год. Данное событие очень важное, как и распределение государственного бюджета. Я подарила Кикиморе от нас с вами поход в спа-салон», — рассказала корреспондент программы.

На празднике собираются жители Кировской области, здесь гостям предлагают различные развлечения, веселые конкурсы. Многие приходят наряженные в разные костюмы. Стоит отметить, что это мероприятие символизирует приход весны.

«Кикимора каждый раз засыпает в разных местах. В этот раз – под избушкой», — рассказали организаторы праздника.

Алле Михеевой местные жители подарили гречишный мед. А пробудившаяся Кикимора пожелала всем женщинам на 8 марта быть всегда прекрасными, милыми.