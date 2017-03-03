Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе – подрастает юный талант

В семье Пугачевой и Галкина сын – копия папа, а дочь все больше напоминает маму. Пока дети маленькие – трудно сказать, к чему они склонны, но Гарри Галкин тяготеет к танцам. Мальчик пластичен, у него необыкновенное чувство ритма, на одном из роликов малыш танцует, а Примадонна умиляется и называет Гарри «Николаем Цискаридзе» — известным танцором.

Детишкам, которые родились с помощью искусственного оплодотворения, четыре годика. Это очень умные и способные дети, все в родителей. Младшей дочери Кристины Орбакайте Клавдии пять лет, внучку Алле Борисовне певица родила в третьем, самом счастливом браке. Так что поп-королева со всех сторон окружена детьми, что помогает ей быть молодой, красивой и в свои годы «удерживаться» на эстраде. Ей нужно много сил, чтоб воспитать и поставить на ноги своих «будущих народных артистов» Гарри и Лизу. «Инстаграм» певицы пополняется нечасто и только буднями ее близнецов: если Гарри больше интересуют балетные па, то Лиза в основном поет с игрушечным микрофоном. Не раз ее видели рядом с мамой во время записи новых песен в студии. У девочки очень правильное понимание некоторых вещей в четыре-то года: она заявляет, что «Гарик работает, а Лиза – красивая».

О том, как Алла Пугачева. Максим Галкин и дети будут встречать весну, пишут СМИ, получившие интервью Примадонны. «Встреча весны» — большой праздник в ее понимании, он приходит в начале марта, и 5 марта этого года Алла Борисовна «дает весне добро». В воскресение певица соберет самых близких за столом, традиционно разобьет тарелку и объявит вечеринку в греческом стиле. Чем больше будет греческих блюд и битой посуды – тем счастливее будет весна.