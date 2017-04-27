Аллеи Славы РФ появятся к празднику 9 мая сразу в пятнадцати российских городах и поселках, за которые проголосует наибольшее количество человек. Голосование проходит на сайте питомника декоративных деревьев “Экоплант”.

Подмосковная компания, питомник декоративных деревьев “Экоплант” запустил всероссийскую акцию “Аллея Славы”. До 30 апреля житель каждого города и поселка нашей страны может проголосовать на сайте питомника за своей город. Населенный пункт, набравший наибольшее количество голосов, станет обладателем аллеи. Сотрудники питомника приедут в город и высадят в нем молодые саженцы.

Организаторы акции не ожидали, что их инициатива вызовет такой успех в сети интернет. В голосование сразу же включились 412 городов, но появились и проблемы. Некоторые участники стали вести себя нечестно и попытались накручивать голоса. “Экоплант” не стал дисквалифицировать целые населенные пункты из-за нескольких человек и улучшили систему безопасности сайта.

Затем к организаторам стали приходить возмущенные письма от жителей маленьких городков и поселков, которые сетовали на то, что не могут состязаться с крупными мегаполисами. Поэтому всех города разделили на 3 группы: города с населением более 1 млн. человек, города с населением от 500 тысяч до 1 млн. человек, и населенные пункты с числом жителей менее 500 тысяч человек.

На данный момент, среди первой категории участников лидируют: Москва, Волгоград, Тольятти, Ростов-на-Дону и Тула. Среди второй категории: Иваново, Таганрог, Красногорск, Невинномысск, Новочеркасск. И среди небольших городов и поселков на первых местах находятся: поселок Мурино, Кирово-Чепецк, Ржев, Саянск, Пикалево.