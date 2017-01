Алтайский государственный университет опередил ряд ведущих вузов России в рейтинге Webometrics

Опубликованы результаты международного академического рейтинга Webometrics Top Universites by Google Scholar Citations, в котором оценка университетов мира осуществляется на основе анализа цитируемости авторов – сотрудников университетов в системе Google Scholar. Из 1350 российских вузов, анализируемых Webometrics, в рейтинг смогли войти только 70.

При этом Алтайский государственный университет занимает 35-ю позицию среди российских вузов и 3410-ю позицию — среди всех вузов мира – участников рейтинга. При этом АлтГУ смог опередить целый ряд ведущих вузов России, в числе которых: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (3639 место) Новосибирский государственный технический университет (3671 место), Санкт Петербургский государственный политехнический университет (3747 место), Московский государственный технический университет Н.Э. Баумана (3822 место), Пермский государственный национальный исследовательский университет (4254 место), Нижегородский государственный университет Н.И. Лобачевского (4439 место), а также Тюменский государственный университет (4838 место). Рейтинг Webometrics Top Universites by Google Scholar Citations оценивает 5000 официальных профилей университетов по всему миру, а также почти миллион персональных страниц ученых в Академии Google, аффилированных с конкретными университетами. Позицию вуза в рейтинге определяет анализ цитируемости ТОП-10 его авторов в Google Scholar. Методология рейтинга является максимально прозрачной. Она соответствует мировым тенденциям в области развития науки и образования, и служит объективным индикатором качества проводимых в университете исследований. Результаты измерения Webometrics Top Universites by Google Scholar Citations будут использоваться для определения критерия «Открытость университета» (openness) при формировании мирового рейтинга Webometrics Ranking Web of Universities 2017. Достигнутые результаты наглядно демонстрируют динамичное развитие АлтГУ и повышение его узнаваемости в международном академическом сообществе.