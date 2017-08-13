Аман Тулеев прилетел в Кузбасс. Состояние главы Кемерово оценивают как стабильное, после операции в Германии, а также курса реабилитации. В аэропорту губернатора встречала карета скорой помощи, а также замгубернатора по медицине. Самочувствие Тулеева хорошее, он планирует постепенно возвращаться к работе.

Стало известно о возвращении в Кузбасс губернатора Кемерово с помощью чартерного рейса. Ранее глава прошел реабилитационный курс. Его состояние оценивается как стабильное. В планах главы постепенное возвращение к своим обязанностям. Ранее политику сделали операцию на позвоночнике. Стоит отметить, по прилету в аэропорт Тулеева встречала карета скорой помощи, а также Валерий Цой, занимающий должность заместителя губернатора, отвечающего за вопросы медицины.

Близкие к семье Тулеева заявляют, что его самочувствие стабильное, он чувствует себя хорошо. По плану в ближайшее время губернатора ждет еще одна реабилитация, которую он пройдет в регионе, во время нее Аман Гумирович собирается проводить встречи с подчиненными.

Напомним, губернатор с конца мая текущего года находится в отпуске. Изначально Тулеевым был взят небольшой отпуск, всего на 10 дней, но спустя некоторое время его срок постоянно продлевался. В это время его обязанности были возложены на Владимира Чернова, занимающего должность и.о. замгубернатора. Что касается операции, она была сложной и длилась на протяжении девяти часов. Операционное вмешательство было плановым и проходило в клинике Германии.