Анастасия Солонина обвинила в сексуальных домогательствах Петра Павленского и его жену

Художник-оппозиционер Петр Павленский снова скандально прославился в России и потому собирается покинуть ее. Художника осудили и оштрафовали на 500 тыс. рублей за поджег деревянной двери ФСБ на Лубянке, но на этот раз ему инкриминируют статью 132 УК РФ. Павленского и его жену Оксану Шалыгину подруга их семьи Анастасия Солонина обвиняет в сексуальных домогательствах.

Павленский не хочет жить в стране, где в любую минуту могут обвинить в насилии и домогательствах, потому собирается забрать семью во Францию и просить там убежища. Ни он, ни его жена не насиловали госпожу Солонину, которая служит в «Театре doc». 14 января правоохранители из «Шереметьева» доставили его и Шалыгину на допрос, где у них несколько часов брали показания, а потом внезапно отпустили из-за недостатка улик в деле. Уголовное дело еще не открыто, по словам адвоката семьи, но Павленский с женой и детьми уже планируют бежать в Европу через Украину и Беларусь. Заявление Слониной оппозиционер называет «доносом».

Всеволод Лесовский, продюсер и хороший знакомый актрисы Солониной, рассказал «Новой Газете», как развивался конфликт семьи Павленского с артисткой. Сначала парня Анастасии, актера Василия Березина, сильно избили Павленский, Шалыгина и их дружки. Березин приревновал любимую девушку, с которой чужой мужчина, Петр Павленский, не стесняясь заигрывал. Березина били ногами только потому, что он отстаивал Солонину – у Петра и Оксаны свободные отношения, а у него с любимой – нет. Самой Анастасии Павленский и Шалыгина позвонили, зазвали в гости, а от них актриса убежала полуголая и с ножевыми ранениями. Случилась эта непонятная история в декабре прошлого года.