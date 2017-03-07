Андрей Малахов: обнаружено родство между шоуменом и боксером Николаем Валуевым

Если порыться в своей родословной, то можно много интересного откопать. Шоумен Андрей Малахов выяснил, что боксер и депутат Николай Валуев – его троюродный брат. В наше время не принято так много знать о дальнем родстве, хотя до революции многие семьи составляли фамильные древа, чтоб не допустить близкородственных связей.

Если бы эксперимент и анализ ДНК, который шутки ради проводила ведущая Елена Малышева, ниток бы не узнал о родстве двух персон. Ни Валуев, ни Малахов не рылись по архивам целенаправленно. Искать общего предка, а именно прадеда, Малахову стоит в своей отцовской линии. Ведущий смеется, что «наследили» родственники его отца, но общего прадеда найти достаточно просто, а такого брата иметь очень выгодно. Елена Малышева долго держала интригу. Малахов долго искал среди звезд людей со своими чертами, но его родственником оказался Валуев, совершенно непохожий внешне на ведущего. Но не Якубович же в конце-концов, не Аркадий Укупник и тем более не Михаил Боярский. Валуев же гордится тем, что он татарин, и в «брате» искал что-то татарское. В процессе вспомнилось, что отец Малахова увлекался боксом, так что «кровь не водица».

История знала много случаев подобного родства: поэт Михаил Лермонтов и убитый террористом реформатор Петр Столыпин тоже были троюродными братьями, но ученые легко проследили их родство. Бабушка поэта, воспитавшая его – в девицах Столыпина, и она была двоюродной бабушкой политика. Общий прадед двух персон известен: Алексей Емельянович Столыпин. Троюродные братья общались, Петр Алексеевич Столыпин даже был секундантом своего непутевого брата-поэта.