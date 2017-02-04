Андрей Мельниченко официально получил свою «рекордную» яхту за 400 миллионов долларов

Российский миллиардер Андрей Мельниченко, наконец, получил свою яхту, которая строилась на протяжении последних лет. Заказ Мельниченко выполнила немецкая верфь Nobiskrug. Передача готовой к спуску на воду яхты должна была состояться вчера, третьего февраля.

По данным Forbes, Мельниченко стоит на одиннадцатом месте в списке самых богатых людей России, а его общее состояние оценивается более чем в восемь миллиардов долларов. Что же касается яхты, то ее стоимость оценивается в 400 миллионов долларов. Она станет самой крупной и вместительной яхтой-парусником в мире. Первые ее испытания на воде были проведены еще в прошлом году.

Новая яхта Мельниченко действительно впечатляет. Яхта длиной более 140 метров, шириной около 25 метров и весом почти 13 тысяч тонн официально станет самым крупным транспортным средством своего рода в мире. Предыдущий рекорд по длине яхты был побит почти на 35 метров.

Официальная передача яхты ее владельцу должна была состояться вчера, третьего февраля. Однако детальной информации об этом «знаменательном» событии нет. Сам владелец яхты-рекордсмена не комментирует свое новое приобретение.

К слову, яхта Мельниченко вызвала достаточно большой ажиотаж в обществе. В Сети уже даже имеются фотографии роскошного приобретения миллиардера.