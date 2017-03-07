Анджелина Джоли представила детям нового бойфренда, имя мужчины неизвестно

Имя человека, который утешает Анджелину Джоли после развода, неизвестно, но по фото видно, что ее дети для него не помеха. «Новый папа» охотно занимается ее детьми в Камбодже, где актриса пребывает по работе, они неплохо ладят. Дорогие браслеты на рынке Siem Reap близнецам Ноксу и Вивьен купил этот мужчина, а не мама.

Сейчас таблоиды гадают, кем приходится звезде незнакомец – телохранителем, новым мужчиной или совмещает две эти должности. Паре после развода приписывалась череда романов, саму Анджелину пресса не раз сводила с «Джокером» Джаредом Лето, но именно человек, который сейчас рядом с Энжи, заставит Питта понервничать. Какой-то чужой дядька каждый день видит его детей, общается с ними, делает подарки, а ему перед каждой встречей приходится доказывать, что он не алкоголик и не наркоман. Но Питт уверен, что его бывшая – такая же «хорошая» мать как и он — отец. Она слишком плачет на камеру, когда дает интервью, словно желая вызвать к себе сочувствие и жалость, а его выставить неуравновешенным наркоманом.

В последнее время Джоли все больше связывает свое будущее и будущее детей с Камбоджей, где она снимала фильм «Сначала они убили моего отца». Звезда прикупила участок земли именно в этой африканской стране, детей она приобщает к национальной кухне в виде жареных жуков, пауков и скорпионов. «Воспоминания дочери Камбоджи» — первая режиссерская работа актрисы. Новый бойфренд тоже, видимо, привносит в жизнь актрисы новизну и остроту ощущений.