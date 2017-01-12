Ангарский маньяк признался в совершении убийств 69 женщин

Один из жестоких маньяков мира сознался в убийстве еще 47 женщин. Бывший милиционер жестоко расправился со 69 жертвами. Об этом передает одно из российских изданий.

Михаила Попкова пару лет назад осудили за убийство 22 женщин, возраст которых был до 40 лет. Судья признал его виновность и дал пожизненное заключение. СК РФ доказал, что все убийства совершены в период конца 90-х и начала 2000-х. В эти года происходили частые пропажи женщин. Это было в городе Ангарске. Через время их находили со следами насильственной смерти в районах Иркутской области. Тела жертв были обезображены. Правоохранительные органы смогли установить личность убийцы благодаря следам, которые оставили колеса его машины, возле тел убитых. Задержание мужчины произошло в 2012 году. Во время судебного заседания маньяк не отрицал убийства 22 женщин. Стоит отметить, но количество исчезнувших женщин в этом городе в то время гораздо больше, поэтому расследование не закрывали. После того, как маньяк оказался в тюремной камере, он согласился на сотрудничество с правоохранительными органами. Это было неожиданно.

«Помимо признаний в убийстве, маньяк показывал места, где скрыл тела. Следователи смогли собрать много доказательств, для предъявления дополнительных обвинений», — рассказали в СК РФ.

После сотрудничества смогли раскрыть еще 47 дел, они были совершены 2002-2010 гг. Убийца для ужасных расправ использовал нож, топор, отвертки.