Ангарский маньяк вырезал сердце своей жертве

Михаил Попков, который ранее был полицейским, стал одним из самых жестоких маньяков мира. Мужчина, убивший более 60 женщин, рассказал, как расправлялся со своими жертвами. Об этом передает сайт телерадиокомпании «Звезда».

Убийца в ходе следственных экспериментов, рассказал правоохранительным органах, как мучил женщин. Стоит отметить, что жертвами маньяка были женщины, в возрасте 17-38 лет. Ангарский Чикатило был осужден на пожизненный срок. Тогда в деле фигурировали убийства 22 человек. Но после того, как Попков попал в тюремную камеру, он решил помочь следствию. Он признался еще в около 50 убийствах и где скрыл тела.

В СК России заявили, что бывший полицейский сначала поил женщин алкогольными напитками, бил по голове, чтобы жертва была в бессознательном состоянии. После этого он приступал к насилию, а далее уродовал тела. Одну жертву нашли с вырезанным сердцем, у другой не было головы. Трупы прятал подальше от автострады.

Напомним, в конце 90-х в Ангарске стали пропадать женщины. Через время их тела находили со следами насилия. Убийца для пыток использовал топоры, отвертки и другие инструменты. Мужчину признали одним из самых жестоких маньяков в мире.