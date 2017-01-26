Ангелина Якшеева была найдена в городе Ишимбай

Правоохранительными органами в Башкирии была найдена 14-летняя девушка, Ангелина Якшеева постоянно проживает в городе Салавит. Подросток пропала в начале 2017 года.

Следователи рассказали, что 3 января подросток вышла из дома и больше ее никто не видел. Родные молодой девушки в этот же день забили тревогу и подали заявление о пропаже в полицию. Все это время правоохранительные органы активно занималась поисками девочки, но без результатов. Только сейчас Ангелину нашли в Ишимбае, но о месте и подробностях не сообщается. Также неизвестна и причина исчезновения. Знакомые девочки рассказали, что возможно она самостоятельно ушла из дома. Но данная информация не подтверждается. Необходимо уточнить, подросток жива и здорова, чувствует себя хорошо.

Напомним, приблизительно в одно время стало известно о пропаже 16-летнего парня, проживающего в Уфе. Арсения Попова в последний раз родные видели 26 декабря прошлого года. Правоохранительные органы до сих пор занимаются поисками подростка. Парень среднего телосложения, его рост 160-165 см, имеет темные волосы и серые глаза. Правоохранительные органы призывают сообщить в полицию, если кто знает о местонахождении подростка.