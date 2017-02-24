Анна Чапман заявила, что США ждет ужасное будущее

Анна Чапман, которая считается женщиной-загадкой, предсказала, какое будущее ожидает жителей США в ближайшее время.

На сегодняшний день в Интернете активно распространяется информация о том, что сторонники Хилари Клинтон, которая потерпела неудачу во время президентских выборов в Америке, до сих не могут смириться с таким раскладом. Периодично на улицах страны проходят акции протеста против новоиспеченного лидера государства, которым стал Дональд Трамп. Также ходят слухи о том, что представители демократов планируют подготовить импичмент для него. На волне слухов, Анна Чапман решила поведать о будущем американцев.

«В Америке около 2000000 человек вышли на митинг против Трампа. Спецслужбы и клан проигравшей делают все возможное, чтобы объявить импичмент нового президента. На американском телеканале пофантазировали на тему, что будет происходить после убийства Трампа. Такое впечатление, что они все не могут понять, если его действительно лишат жизни или должности через импичмент, это приведет к гражданской войне. Большинство штатов, которые не захотели голосовать за Клинтон, могут принят решение выйти из состава США. На сегодняшний день наблюдается глубокий раскол общества. Америку ожидает ужасное будущее», — говорит Чапман.