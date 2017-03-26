Анна Кузнецова, занимающая вопросами по правам ребенка, прокомментировала скандал с Дианой Шурыгиной

Недавно по поводу произошедшего с Дианой Шурыгиной высказалась Анна Кузнецова, которая занимается вопросами по правам ребенка. Она сожалеет о произошедшем, а так же добавила, что готова для беседы с её родителями.

Напомним, что Диана Шурыгина обычная школьница, проживающая в городе Ульяновске, она стала известна на всю страну после громкой истории об её изнасиловании. Парня, который воспользовался беспомощным состоянием девушки, сначала приговорили 8-ми летнему сроку заключения, а после изменили срок наказания, назначив заключение на три года.

После произошедшего в эфир «Первого канала» было выпущено пять выпусков «Пусть говорят», где общественность бурно обсуждала произошедшее. На эту тему высказалась и Анна Кузнецова, занимающаяся вопросами по правам ребёнка. Она очень сожалеет о случившемся, а также добавила, что всегда открыта для диалога с родителями девушки.