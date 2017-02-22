Анна Рождественская и Андрей Макаревич поддержали инициативу дочери направить деньги на благотворительность вместо выпускного вечера в школе

Анна Рождественская, гражданская супруга рок-музыканта Андрея Макаревича поддержала его и их общую Дочь Аню в том, чтобы девочка не отмечала выпускной в школе. Сэкономленные деньги семья решила потратить на благотворительность.

Вчера Андрей Макаревич опубликовал в своем Фейсбуке пост, в котором рассказал, что его дочь Анна, заканчивающая в этом году школу, не будет отмечать выпускной вместе с педагогами и одноклассниками. Причиной такого решения стал тот факт, что в школе запросили огромную сумму денег для организации праздника. Макаревич не стал называть эту сумму, но отметил, что деньги просто колоссальные.

«Не сто тысяч. И не двести», — пишет Макаревич о том, сколько другие ученики отдадут за выпускной вечер. Вместо этого семья решила потратить сэкономленные средства на благотворительность.

Третья супруга Макаревича, Анна Рождественская, музыканта и их дочь полностью поддержала. Она также опубликовала посвященный этой теме пост в Фейсбуке. Анна подчеркнула, что данное решение было принято по инициативе самой выпускницы, и его полностью поддержали родители девочки.

Не ходить на выпускной — Анькин выбор мелкого максималиста. Но если бы каждый 11 класс каждой школы взял и один салют и … Опубликовано Анной Рождественской 21 февраля 2017 г.

Деньги планируется перевести на счет благотворительной организации «Вера». Такая информация появилась на страничке Анны Рождественской. В свою очередь, Андрей Макаревич не уточнил, куда именно будут потрачены средства, но признался, что выбор достаточно велик.

По данным СМИ, Аня Макаревич учится в элитной школе, в которой также прошли или проходят обучение дети и внуки других российских знаменитостей и олигархов.