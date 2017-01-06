Анна Семенович собирается замуж, но рожать ребенка намерена для себя

Анна Семенович собирается замуж, а рожать ребенка она намерена для себя. Певица и ведущая рассказала изданию «Информинг», что готова к семейным отношениям, но она не связывает наличие мужа и появление ребенка в семье. Мужчины, по ее словам, часто не выдерживают «свалившегося» на них ребенка и «ломаются», оставляя семью, а ребенок – это счастье в любом случае, даже на руках матери-одиночки.

Певица заявила перед отъездом на Бали, что до тридцати не думала о детях, имея в жизни достаточно достойных и солидных поклонников. Любой из них стал бы отцом ее ребенка, но не сложилось. С другой стороны, певица строила карьеру, пела в «Блестящих» и сольно, много выступала и работала ведущей. Сейчас ей не нужно «садиться на шею», у нее есть своя материальная база для беременности и родов. Даже будучи теоретической матерью-одиночкой, чего Семенович не хочется, она будет много работать, сама «тянуть» малыша и себя. Отец ребенка – не «дойная корова».

Как звезда совместит маленького человечка и напряженный рабочий график – она пока не рассказывает, да и о свадьбе и избраннике комментариев не дает. В свое время даже собачку Семенович выдворила к маме, чтоб животное не погибло без нее. Но тогда Анна была еще молоденькой и безответственной певицей в составе «Блестящих». Сейчас же она не боится даже в 40 лет рожать – в Голливуде все так делают.