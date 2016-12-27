Ансамбль им. Александрова погиб в Черном море почти в полном составе, оркестр в это время весь выжил, потому что его решили с собой в Сирию не брать. Внук создателя хора и всего ансамбля песни и пляски беспокоится: без хора коллектив осиротел, а новых хористов набрать будет непросто. Из солистов часть долетели первым самолетом, часть не полетела по причинам, которые их спасли, а часть погибла между небом и морем.

Увековечить память творческих людей от оборонки хотя многие – это были герои на страже интересов России, которые пели на полях Югославии, Афганистана, Чечни. Юрий Лаптев, экс-советник Путина по вопросам культуры уверен – лучшей памятью о хористах из ансамбля будет то, что хор возродят и вдохнут в него новую жизнь. С чиновником от культуры побеседовала газета «Известия». Народный артист отметил, что ансамбль им. Александрова – своего рода «народный дипломат», который мирил страны там, где это не могли сделать дипломатические миссии. «Хору Красной Армии» аплодировал Ватикан и ООН всем дипломатическим корпусом. Ведь почти сто лет назад основатель ансамбля, в честь которого он назван, понял: на войне артисты очень нужны.

Очень тепло Лаптев отзывался от своем коллеге – дирижере Валерии Халилове, а так же о чиновнике от культуры в Минобороны Антоне Губанкове. Можно сказать, что эти люди погибли на войне, потому коллектив обязан восстановиться и возродиться. Сумел он выжить после смерти Александра Васильевича Александрова — сумеет и сейчас.