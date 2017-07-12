Антон Мамаев, инвалид-колясочник, ожидает в следственном изоляторе заключения врачей по поводу состояния своего здоровья. На основании этого медицинского заключения ФСИН сможет инициировать в суде дело об освобождении Мамаева из под стражи.

По сообщению ИА «ТАСС», российская служба исполнения наказаний ждет официального заключения врачей по поводу состояния здоровья осужденного Антона Мамаева, инвалида-колясочника, получившего по решению суда тюремный срок, и, на данный момент, находящегося в СИЗО.

Документ должен попасть к чиновникам ФСИН четырнадцатого июля. Если доктора подтвердят, что тюремное заключение негативно скажется на здоровье инвалида, ФСИН обратится в судебные органы с ходатайством об освобождении Мамаева от вынесенного наказания и отбывания реального срока.

Напомним, что Антон Мамаев, прикованный к инвалидной коляске, со вчерашнего дня находится в одной из московских больниц на медицинском освидетельствовании. Он является инвалидом первой группы и не может самостоятельно принимать пищу. В условиях реального срока отбывания наказания, мужчина не сможет сам себя обслуживать и заботится в полной мере о своем здоровье.

Тридцатого мая Мамаев был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за разбойное нападение. Суд признал его виновным в краже мотороллера с угрозой насилия владельцу. Вместе с Мамаевым был арестован человек, помогавший ему в сделке по перепродаже мотороллера, его осудили на 3 года колонии. Московская прокуратура пообещала проверить обоснованность вынесения подобного приговора.