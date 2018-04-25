Арест Эрика Давидыча признали незаконным в ЕСПЧ

Адвокат Эрика Давидыча Сергей Жорин сообщил о признании ЕСПЧ незаконным арест его подопечного. Теперь юрист будет добиваться исполнения решения суда по освобождению Давидыча. Подозреваемый провел в СИЗО уже более двух лет по подозрению в мошенничестве.

Популярный блогер и основатель автомобильного движения «Смотра» Эрик Давидыч зимой 2016 года был арестован по подозрению в крупном мошенничестве со страховыми компаниями. Все это время продолжалось следствие по его делу, а права Эрика Китуашвили (настоящее имя блогера) отстаивал адвокат Сергей Жорин.

Как сообщил накануне юрист, заявление, поданное в ЕСПЧ по делу Давидыча, было удовлетворено. Суд по правам человека признал арест блогера незаконным. Теперь адвокат подозреваемого будет добиваться, чтобы решение ЕСПЧ было приведено в действие, а Давидыч был освобожден из-под стражи.

Кроме того, суд постановил, что Давидычу должна быть выплачена денежная компенсация в размере более двух тысяч евро за незаконное содержание в следственном изоляторе. Представители Китуашвили уверены, что дело против него было сфабриковано из-за его документального фильма о коррупции в московском ГИБДД.