Арестованный Никита Белых пока не услышал приговор, его вина не доказана

Адвокат арестованного Никиты Белых считает, что он находится за решеткой по причине обычного ужина в развлекательном заведении. Это мнение озвучил Даниил Берман.

В соцсети Даниил Берман, который является адвокатом Никиты Белых, предполагает, что мужчину арестовали только по причине употребления пищи в ресторане. По его словам, вина во взятки не была доказана. Также адвокат добавил, что на сегодняшний день дела не сдвинулись.

«К нему до сих пор запрещено кого-то пускать, хотя он сейчас лишь под обвинением. Также задерживают корреспонденцию, а его здоровье с каждым днем ухудшается. Медицинские работники не могут поставить ему диагноз, не смотря на то, что он обращается в медчасть по два раза в сутки. Ему только дают обезболивающие. Екатерина Рейферт передает ему лекарства, но они до него не доходят. Никита Юрьевич не может самостоятельно ходить, у него сердечные боли», — говорит адвокат.

По мнению юриста, все присутствующие на итоговом судебном разбирательстве хорошо повеселятся. Он отмечает, что не понимает, почему к его подзащитному такое отношение, ведь он лишь поужинал в ресторане.

«СК превзошли себя, так как держать жителя РФ за решеткой, обвиняя его за принятие в пищи, безусловно, можно назвать только прорывом», — добавил Берман.