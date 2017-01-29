Астероид летит к Земле: 25 февраля ученые предрекают конец света

Эксперты сообщат, что к Земле летит астероид, который может привести к глобальной катастрофе. Очередной конец света намечен на конец февраля текущего года, а именно на 25 число.

Судный день произойдет в результате столкновения нашей Планеты с астероидом, который получил название WF9. Работники NASA утверждают, что космическое тело пролетит около нас на расстоянии 51 млн км, поэтому не может стать угрозой для человечества. Несмотря на эти заявления, конспирологи уверенны, что тело обязательно столкнется с Землей. Отмечается, что данный астероид имеет размер до 1 км. Астрологи NASA считают, что тело относительно небольшое. На сегодняшний день эксперты не могут разобраться является ли это тело астероидом или кометой. Небесный объект характеризуется возможностью отражения света, что характерно для кометы, но у него отсутствует хвост, который создается благодаря газу, пыли.

Напомним, недавно в небе можно было увидеть астероид Веста, который считается самым ярким. Он приблизился к нашей Планете 18 января. Данное тело не несло угрозу Земле, он пролетел около нас на расстоянии 229 млн км. Данный объект был открыт еще в 1807 году Генрихом Ольберсом. Ученый назвал тело в честь богини, которая хранит домашний очаг.