Астероид летит к Земле: огромное космическое тело может привести к масштабному бедствию

Сотрудники NASA утверждают, что опасный астероид летит к Земле. Большое небесное тело приведет к масштабной катастрофе. Ученые неожиданно заявили, что падение астероида создаст цунами.

По их словам, первыми, кто сможет наблюдать космическое тело, станут жители Великобритании. Необходимо отметить, что в агентстве открыли небесное тело еще пару лет назад, но только сейчас стала распространяться информация об его угрозе. Анатолий Зайцев, который является гендиректором организации «Центр планетарной защиты», рассказал, что ученые после открытия тела приступают к просчету траектории. Но об этом астероиде мало что известно.

«Если бы такой астероид существовал на самом деле, и угрожал нам, о нем было бы известно не только ученым из NASA. Считаю, что данная новость пока является сомнительной». – говорит Зайцев.

Некоторые астрономы также высказались на эту тему. По их мнению, космическое тело сгорит в атмосфере, поэтому не сможет навредить. Ранее появлялась новость о падении огромного астероида на нашу Планету, он рухнет в океан, поэтому о цунами можно не говорить, считают ученные из американской лаборатории. В этом случае проблемой для людей может стать водный пар.