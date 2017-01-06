Астероид ТС4 станет причиной конца света

Еще недавно специалисты говорили об угрозе для Земли, которую представлял астероид Таутатис. Но небесное тело пролетело около нашей планеты и теперь стало известно об еще одной угрозе. Так, конец света может наступить из-за астероида ТС4. Об этом передает российское издание.

Джужит Рис, который является астрономом из техасского университета рассказал, что столкновение с астероидом ожидается в октябре текущего года. Ученый утверждает, что космическое тело имеет ширину почти 40 метров. Ожидается, что его падение принесет большие разрушения, которые нельзя сравнить с крушением метеорита около Челябинска. Данный инцидент произошел зимой 2013 года.

Необходимо уточнить, что о данной опасности эксперты сообщали еще пару лет назад. Исходя из исследований ученых, еще в 2012 году данный астероид уже пролетал мимо Земли. ТС4 характеризуется быстрым вращением, имеет вытянутую форму. Некоторые специалисты считают, что подобное столкновение маловероятно. По их мнению, это «один шанс на миллион».

Стоит отметить, что столкновение ТС4 с Землей станет ничто, по сравнению с утверждениями о приближение к Земле планеты Нибиру. Так, конспирологи рассказывают, что у данного небесного тела имеется необычная орбита, о ней писали еще древние шумеры. К признакам ее приближения нужно отнести участившиеся землетрясения.