Как оказалось, на крымский полуостров в последнее время стало поступать довольно большое количество сигналов от украинских политиков, планирующих посетить Крым. Об этом журналистам поведал депутат государственной думы — Руслан Бальбек.

На позапрошлой неделе на полуостров прибыла делегация из европейских, азиатских государств. В это же время в Крым приехали представители украинской политики, фамилии которых не разглашались в целях их безопасности. Бальбек отметил, что всем гостям оказали настоящее крымское гостеприимство.

Украинцы могли спокойно ознакомиться с действительным положением дел на полуострове. В результате было развеяно множество мифов, возникших из-за пропаганды украинских СМИ.