Бандеровский марш на Майдане оставил после себя антисемитские высказывания, — пишет издание «Федеральное агентство новостей». Уже не только Россию, но и Европу возмущают постановка вопроса: государство, не уважающее евреев, перестает считаться цивилизованным автоматически. На марше, который подразумевался как мирный, не раз звучало и «Москаляку на гиляку», и «Юде, геть!». Сами украинцы-националисты пишут, что их подставили, а ненавистнические лозунги смонтировали.

Поверяя состояние Киева на сегодня, 4 января, журналисты ФАН насчитали много листовок с призывами к ненависти, оставленных после шествия националистов. Всех лиц другой национальности призывали выслать из Украины на основании высказывания лишь некоторых представителей еврейского и российского народа. Хотя ребе Шнеерсон ничего подобного мог не говорить, высказывания вымышленные, и ни о какой расположенности к насилию на основании национальности не может быть и речи. На марше националисты открытым текстом завяли, неся портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, что эти лица – их пророки, а если кто-то думает иначе – «на гиляку». Хотя «фашизма в Украине нет».

Газета «Завтра.ру» пишет, что подобного рода марш в честь дня создания ОУН-УПА – не первый в Украине. 1 января хотят превратить в День защитника Отечества, отменив его 23 февраля. Речь идет об «интегральном» национализме Степана Бандеры, который по принципу «кто не с нами — тот против нас», а не о «мягком» национализме, на основе которого Украина с 1991 года пытается строить свою государственность.