«Беги или умри»: в России среди подростков набирает популярность новое смертельно опасное увлечение

«Беги или умри» — так называется новое опасное увлечение российских подростков. Школьники пытаются перебежать дорогу как можно ближе к движущемуся транспорту. В России уже официально зафиксирован первый случай, когда такая забава едва не лишила ребенка жизни.

Реалити-игра, мода на которую распространилась в последнее время, пришла, вероятно, из западной культуры местных тинейджеров, однако достоверно о происхождении «Беги или умри» пока неизвестно. Суть такого увлечения заключается в том, что подросток пытается перебежать дорогу как можно ближе к приближающемуся транспорту. Проще говоря, нужно пробежать прямо перед быстро движущимся автомобилем и при этом остаться в живых.

Родители подростков в различных регионах обеспокоены новым увлечением своих детей. Однако власти поделать ничего не могут. В некоторых регионах автомобилисты уже получили предупреждение от региональных управлений ГИБДД о том, что на участках дороги, где могут быть дети, водить нужно осторожно. Если, к примеру, водитель видит, что на обочине стоит подросток, то в таком случае лучше сбавить скорость, даже если тот не показывает, что будет переходить дорогу.

В январе этого года едва не случился первый трагический случай, связанный с этой опасной игрой. В Благовещенске ребенок попал под колеса автомобиля, внезапно выскочив на проезжую часть, но остался жив. Его одноклассники рассказали, что мальчик был участником игры «Беги или умри».