“Бизон — трек-шоу”: в Ростовском регионе в очередной раз прошли всероссийские гонки на тракторах, победителем которых стал житель Кировского района Ставропольского края Архипцев Юрий. По его словам, трактора он любил с детства и на этом состязании начинал когда-то, как зритель, а потом решил и сам стать участником.

В Ростовской области уже в 15-й раз прошли соревнования по тракторному многоборью под названием “Бизон-трек-шоу”. В этом году победу на нем одержал Юрий Архипцев, житель Кировского района Ставрополья.

Поучаствовать в гонках собрались любители тяжелой техники со всего Ставропольского края, республики Крым и Дона. Все они демонстрировали свое умение управлять сельскохозяйственной техникой на больших скоростях с различными препятствиями. Посмотреть на это поистине мужское зрелище собралось около тридцати тысяч зрителей.

Победитель Ю. Архипцев рассказал, что трактора и все, что с ними связано, он любит с самого детства. Это его седьмые гонки по счету, первые состязания он посещал просто как зритель, а потом решился на непосредственное участие. Помимо личных качеств и умения, для победы в состязаниях необходимо подготовить и сам трактор. Юрий признался, что свой трактор он готовил к этому событию каждый год, что-то добавлял к нему, тренировался, снова вносил изменения.

В этом году тракторная трасса проходила по пересеченной местности, с подъемами, трамплинами, водными преградами до 1 метра глубиной. Участникам приходилось таскать на себе различные грузы. Но радость победы, по словам выигравшего фермера, того стоила.