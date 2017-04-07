Благовещение Пресвятой Богородицы в 2017 году православные христиане отмечают 7 апреля

День, когда Архангел Гавриил явился Деве Марии, принято называть Благовещение. Он явился к Пресвятой Деве, чтобы рассказать о будущем рождении Сына Божьего. В этом году христиане отмечают праздник 7 апреля.

До несовершеннолетия, Пресвятую Деву воспитывали в православном храме, после она должна была сама уйти. Священники искали ей супруга, но Мария заявила, что намерена до конца своих дней оставаться Девой, это было ее обещание Богу. Тогда священнослужители приняли решение обручить ее с 80-летним Иосифом, являющимся для нее дальним родственником. Он должен был заботиться, а также охранять ее. Дева Мария проживала в его доме, находящийся в Назарете, она придерживалась той же скромной жизни.

Через 4-е месяца к ней является ангел, во время ее чтения молитв. Архангел Гавриил рассказал ей, что она станет матерью Сына Божия. И Дева, не знавшая мужа, вынашивала ребенка, это и есть настоящее чудо.

В первый раз встретить дату праздника можно в работах авторов с Запада, относящимся к третьему веку. Принято считать, что Христос появился в утробе Девы 25 числа третьего месяца, именно на этот день происходит создание человека Богом. День Благовещения ранее считали также днем начала года. По новому стилю сейчас праздник православные отмечают 7 апреля.

Необходимо отметить, что данный праздник считается важным в православном мире, он является третий по значению после Рождества и Пасхи.