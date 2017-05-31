Близняшки из Казани пришли парами на праздник для семьи «Двойное счастье»

60 пар близнецов пришли на праздник «Двойное счастье», который проводился в Казани 28 мая. Парк «Крылья советов» принял этих удивительных чудо-людей и их родителей, которым в один день досталось вдове больше счастья.

Не каждому досталась радость родиться «с другом на всю жизнь»: брат или сестра-близнец способен заменить весь круг общения. У любой близнецовой пары есть веселая история о том, как их путали — только мама и папа досконально знают, где кто. Часто однояйцевые близнецы создают «свой мир на двоих», а остальных людей «водят за нос» — сдают друг за друга экзамены, ходят на свидания, подменяют друг друга и выручают. И взрослые близнецы, и близнецы-дети были рады встретить «себе подобных». Город запестрел от одинаковых на первый взгляд лиц, одинаковой одежды и одинаковых веселых улыбок. А на конкурсе колясок-близнецов для двойни выбирали самую красивую, нарядную и интересно оформленную.

Во время праздника в Казани прошел благотворительный фестиваль. Маленькие татарстанки Яна и Настя – близнецы, которые родились тяжелобольными. Родителям необходимо лечить обеих девочек, и казанцы помогали семье, чем могли.

Ученые отметили, что с 1980 года близнецовых пар стало рождаться на 76% больше. Так же отмечается леворукость одного из близнецов, в то время как его брат или сестра принципиально пишет правой рукой. Объяснить данный феномен наука пока не в стоянии: в близнецовых парах 22% левшей, а среди обычных людей – 10%. Так же у близнецов схожи вкусовые предпочтения и важные судьбоносные даты, они могут любить одного и того же человека. Даже отпечатки пальцев у однояйцевых близнецов одинаковы, это затрудняет работу криминалистов.