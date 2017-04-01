Блогер Артемий Лебедев будет продолжать доносить правду об украинской власти

Артемий Лебедев отреагировал на запрет Украины, который касается его въезда на территорию страны. Инициатором этого решения стала СБУ. По слова дизайнера, он будет продолжать доносить правду. Также он выразил надежду, что «позорной власти», которая сейчас находится в Киеве скоро не станет.

«Мое влияние на страну никуда не пропадет. Я намерен продолжать доносить праву своим читателям. Олигархи приходят, уходят…надеюсь государство сможет избавиться от этой позорной власти», — написал блогер в соцсети.

Также дизайнер отметил, что среди его читателей имеются и украинцы, а именно около 10%. Напомним, на днях СБУ запретила блогеру въезжать в Украину. По мнению службы, дизайнер опасен для страны. Предполагается, что это решение стало местью за его поездки в Крым и Донбасс. В прошлом году блогер был внесен в базу портала «Миротворец», по причине незаконного пересечения украинской границы.

«Для обеспечения безопасности страны СБУ запрещает въезд в Украину гражданину России по причине деятельности, которая относится к информационной безопасности, что несет вред национальным интересам государства», — указано в объяснении украинской службы.

В СБУ отмечают, что в своем блоге Лебедев постоянно использует украинофобные высказывания. А в прошлом месяцев он без каких-либо препятствий посетил столицу Незалежной.

Ранее киевские власти запретила на три года въезд в страну россиянке Юлии Самойловой. Целью ее визита в Киев, был песенный конкурс «Евровидение», на котором она должна представить свою страну.