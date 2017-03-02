Блогер Ивангай извинился перед поклонниками за дружбу с Дианой Шурыгиной

Диана Шурыгина, знаменитая «изнасилованная из Ульяновска» после эфира «Пусть говорят» возомнила себя блогершей и завела собственный канал на YouTube. Другие блогеры, по ее мнению, должны ее поддерживать, потому девушка отправилась на ВПШ, слет блогеров, чтоб обзавестись дружескими связями. Известные личности вроде Ивангая (Ивана Рудского), Влада Бумаги и Марьяны Рожковой приняли новую звезду Рунета нормально, но Ивангаю пришлось извиниться за дружбу с нею.

Известные на видеохостинге YouTube личности не шарахались от Дианы, понимая, что фотографии с нею принесут рейтинги и просмотры. Они сразу же «зафрендили» ее во всех социальных сетях, но натолкнулись на стену непонимания поклонников. «Френды» блогеров возмутились: зачем их любимцы водят такое опасное знакомство? Такая если сегодня просто обнимет за плечи – завтра бумагу в суд или полицию напишет. В Сети появилось достаточно «фотожаб» на тему того, что Шурыгиной нельзя даже касаться, чтоб не сесть в тюрьму на 8 лет. За прикосновения к девушке на таких картинках за решеткой оказался ведущий шоу «Пусть говорят», небезызвестный Ивангай и даже кот – любимец семьи Шурыгиных.

Большинство в России считает, что виновата Шурыгина – «посадила парня». Тех, кто уверен, что девушка подверглась избиению и насилию на дне рождения в Ульяновске, почти вдвое меньше — это в основном феминистки. Достаточно людей считает, что в сексе нужны двое в равной степени. Именно к категории «никого не поддерживаю» отнес себя Ивангай спустя пару часов после публикации снимков. Рудскому пришлось признать, что он был неправ, поддерживая Диану Шурыгину в ее блогерских начинаниях. Владимир Газин, создатель общества блогеров ВПШ, испугался больше Ивангая: Шурыгина была на его мероприятии в качестве гостьи, никто ее за блогершу признавать не собирался.