Божена Рынска считает, что в убийстве Вороненкова виновна его жена Мария Максакова

Божена Рынска, скандально известный блогер, обвинила Марию Максакову в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова. По словам Рынски, Мария, вероятно, несет в себе какую-то негативную энергетику.

Блогер и журналистка Божена Рынска считает убийство Дениса Вороненкова «кармой». По словам популярной обозревательницы, все мужья Максаковой были или убиты, или же связаны криминальными разборками. Рынска также разыскала информацию, согласно которой у Максаковой существует даже специальное прозвище по этому поводу. Блогер называет ее «Машей Бедоносицей».

У Марии Максаковой до Вороненкова было два брака. В частности, с вором в законе Владимиром Тюриным, который подарил певице и экс-депутату двух детей. Что касается брака с Вороненковым, то супруги воспитывали одного общего ребенка. А незадолго до смерти экс-парламентария Мария сообщила, что беременна четвертым ребенком.

Тем временем, Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Мария Максакова по счастливому стечению обстоятельств выжила. По данным Генпрокуратуры, она могла оказаться рядом с Вороненковым в роковой момент его убийства.

Напомним, что стрельба в центре Киева, по итогам которой Вороненков был убит, произошла сегодня днем, около полудня. А недавно выяснилось, что убийца экс-депутата Госдумы скончался в больнице.

Ранее мать Максаковой, Людмила Максаковой, с иронией прокомментировала убийство зятя.