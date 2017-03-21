Божена Рынска заявила, что бизнесмен из Питера наехал на «мальчика-дебила»

Резонансную историю с наездом бизнесмена на мальчика Ваню прокомментировала известная «светская львица» Божена Рынска. Она заявила, что «малолетний вандал» и вообще «дебил» должен понимать, что имущество неприкосновенно, и по чужой машине нельзя бросать камнями или стрелять пульками. То, что жизнь мальчика важнее любой машины, блогерша даже близко не предполагает.

Даже подписчики «Фейсбука» Божены Рынской не все считают, что водитель был в своем праве. Может быть, если бы Владимир Бельский и верно просто надавал Ване «по шее», мальчика не доставили бы в больницу с заиканием и сотрясением мозга. Но в то же время кощунственно говорить, что машина Бельского – «венец творения», «чудо инженерной мысли» и «плод человеческого гения», а мальчик из многодетной цыганской семьи – «кусок говядины», ненужный обществу. На голову сбитого мальчика, которому и так несладко в больнице, посыпались оскорбления женщины, у которой никогда не было детей, а предмет обожания и обожествления которой – машины. А многодетных блогер и вовсе ненавидит, не скрывая: такие дети разрисовывают подъезды, бросают в собак и в машины камнями, и ничего путного из них не вырастет.

Инцидент с мальчиком и водителем джипа имел место в Приозерске. Чтоб ребенок не стрелял по джипу из пластмассового пистолетика, Владимир Бельский наехал на него намеренно, сбил с ног, а потом еще долго лупил головой о дверцу машины и заставлял извиниться. Повреждений в ходе экспертизы на злополучном джипе зафиксировано не было. Чужих детей подозреваемый то и дело так «воспитывает– орет на них и бьет, отгоняя от своего «чуда творения» — «Nissana Pathfindera». Если хулигана посадят – весь Приозерск вздохнет свободнее.