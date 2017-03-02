Брэд Питт общается с бывшей женой Дженнифер Энистон после неудачного брака

После неудачного брака и скандального развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт общается с той, которая пострадала от его романа с Джоли больше всего. Дженнифер Энистон не против того, чтобы бывший муж ей писал, сближался с нею, но только как друг – она вышла замуж.

Брэд Питт действительно хочет вернуть Дженнифер Энистон в любом качестве — если не любимой женщиной, то хотя бы в роли хорошего друга. Номер телефона бывшей, который затерялся за время брака с Джоли, он восстановил через «паутину связей». 11 февраля актрисе исполнилось 48 лет, и звонок экс-супруга стал для нее неожиданностью. На данном этапе Энистон счастливо замужняя, она и ее новый муж Джастин Теру даже не подозревают, что в семье могут быть такие проблемы, как были у Джолипиттов. Даже ревности нет в этой семье из двух взрослых и зрелых людей: Теру понимает, что у Питта после развода не лучшие дни, вот он и ищет поддержки и понимания у близкого некогда человека, а его «Джен» привыкла быть хорошим человеком.

Долгое время СМИ писали, что измены Питта очень больно ранили звезду «Друзей». «Рэйчил Грин» затаила зло, долго не могла простить мужа, а когда узнала о проблемах у бывшего с женой и детьми, скандалах и разводе, даже злорадствовала. Крах семейной жизни Питта с «разлучницей» вызвала у актрисы «удовлетворение» и веру в «карму». Но потом на съемках «Жажды странствий» Дженнифер встретила Теру, ее обида на бывшего сошла на нет. Агенты Энистон заявили, что актриса ничего злорадного или про карму не говорила.