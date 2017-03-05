Бритни Спирс организовала день рождения новому мужчине младше ее

Американская поп-певица Бритни Спирс снова не одна – у нее появился мужчина младше ее, и она устроила парню шикарный день рождения. СМИ отмечают, что роман у звезды и танцора закрутился очень быстро: встречаются без году неделю, а Сэм Асгари уже считает Бритни частью своей семьи. Молодому человеку только 23 года, Бритни его называет «малыш» и не стесняется этого.

По словам певицы, Сэм или Хесам по-настоящему, понятия не имел кто она такая, хотя певицу знает вся Америка. Познакомилась пара во время работы над клипом Бритни «Slumber Party», и выяснилось, что Сэм видел в Бритни Спирс не звезду, а человека. На данный момент Спирс официально выводит бойфренда «в свет», он является спутником звезды на всех светских мероприятиях, за спиной певицы не устают шушукаться: четыре месяца – не тот срок. чтоб хотеть дом, семью и тем более ребенка. Что она знает о нем помимо того, что Сэм тоже любит суши? Но певица уже настроена на третьего ребенка и отдых в декрете от записей и концертной деятельности.

Семья и друзья Бритни вполне справедливо не доверяют Сэму и намекают, что под маской влюбленного кавалера скрывается альфонс. То, что Асгари не знал, в чей клип пришел на подтанцовку, – стандартная ложь, которая сработала. Тот факт, что певица с танцовщиком счастлива, говорит только о том, что ей умело запудрили мозги. Бритни не стоит забывать, что у нее уже растут сыновья-подростки Джейден и Шон Престон, и им новый папа может не понравиться.