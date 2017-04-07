Букмекеры принимают ставки на победителя «Евровидение-2017», победу пророчат представителю Италии

В мае текущего года состоится песенный конкурс «Евровидение», который пройдет в украинской столице. Европейскими букмекерами уже принимаются ставки на победителей, с этими прогнозами можно ознакомиться на портале EurovisionWorld.

Исходя из этих данных, победу пророчат итальянскому представителю, им является Франческо Габбани. На сегодняшний день его песня считается самой популярной в виртуальной сети. Стоит отметить, что ролик 34-летнего певца, где он исполняет композицию, набрал до 90000000 просмотров. Италия, по причине принятия участия в основании конкурса, автоматически проходит в его финал. Насладиться выступлением итальянского исполнителя можно будет 13 мая.

Второе место отводят Болгарии, которую представляет Кристиан Костов, третье – Робину Бенгтссону из Швеции. РФ прогнозируют 9-ое место. Необходимо уточнить, что в украинской столице мероприятие состоится в Международном выставочном центре, в нем примут участие 43 страны. Полуфиналы намечены на 9 и 11 мая, а финал 13 числа.

Напомним, недавно СБУ объявили о запрете въезда на территорию Украины представительницы из РФ. Такое решение, по словам власти страны, было принято из-за концерта Юлии Самойловой в Крыму. После этого Европейский вещательный союз выдвинул требование Украине отметить данный запрет, иначе к стране применят санкции. Эти требования озвучила Ингрид Дельтенре, которая является гендиректором союза.