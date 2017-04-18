Чартеры в Турцию из России не отменили. Прошедший в этой стране референдум не повлиял на возможность россиян летать в Турцию на отдых. Тем не менее, ОБСЕ считает, что референдум не соответствовал европейским нормам, а значит ситуация с чартерами может измениться.

Накануне проведения в Турции референдума, после которого могли быть внесены поправки в местную Конституцию, в СМИ просочились сведения о возможной отмене в эту страну чартеров из России. Эта информация вызвала волну паники среди россиян, которые уже забронировали путевки на летний отдых в Турции. Ситуацию “подогрела” рекомендация Росавиации для российских авиалиний о приостановке чартерных рейсов до конца проведения референдума.

Паника оказалась ложной, итоги референдума никак не повлияли на ситуацию с чартерами, но по мнению ОБСЕ, турецкий референдум нарушил некоторые европейские нормы и должен считаться недействительным, а значит ситуация с чартерами может измениться в худшую сторону в любой момент.

В частности, ОБСЕ обеспокоено тем, что во время проведения референдума гражданам на избирательных участках не предоставили объективной информации о главных положениях реформы.

Напомним, что по статистике, интерес россиян к турецким турам в последнее время растет. Экспертами были проанализированы тысячи запросов пользователей интернет в поисковой системе Яндекс. За март месяц большая часть всех запросов, связанных с отдыхом в 2017 году, приходилась именно на Турцию.