«Часы судного дня» снова показывают приближение мира к катастрофе

Авторы идеи «Часы судного дня» утверждают, что мир на грани катастрофы. К концу света людей отделяют лишь 2,5 минуты. Ученые считают, причиной этого стало избрание Трампа в качестве нового главы США.

Название проекта является метафорой, которая обозначает насколько мир, по мнению экспертов, приблизился к концу, по различным причинам. В первый раз часы были опубликованы в издании Чикагского университета 70 лет назад, тогда они показывали 7 минут до полуночи. Данное положение стрелок говорило о беспокойстве общества ученых ядерной угрозой. Каждый год эксперты переводят часы.

Из-за первого советского испытания ядерной бомбы в 1949 году, заставило часовую стрелку приблизиться к 3 минутам до полуночи. На еще одну минуту стрелка приблизилась через 4 года, когда американцы испытали термоядерную бомбу, а через пару месяц это повторил СССР. Очередное приближение произошло в 1979 году, после того, как в Афганистан была введена армия СССР. Это повлияло за собой ухудшение отношений СССР с Америкой.

В текущем году, ученые считают, что мир приближается к катастрофе из-за Дональда Трампа, который был избран 45-м лидером США. По мнению экспертов, ответственных за проект «Часы судного дня»: « Таким образом, вероятность глобальной катастрофы высока».