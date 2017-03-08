Чем болен Юдашкин: слух об онкологии у модельера пустил Андрей Малахов

Полгода назад на популярном шоу «Сегодня вечером» ведущий Андрей Малахов пустил слух о том, что болеет раком не только модельер Валентин Юдашкин, но и юморист Михаил Задорнов. Выпуск программы касался онкобольной девушки, и в конце ведущий пожелал выздоравливать ей, всем онкобольным и двум любимцам публики. С тех пор пресса гадает, чем болен московский кутюрье.

О том, как справлялся с заболеванием почек, Юдашкин часто рассказывает прессе, но ни разу не шла речь об онкологии. Шоу он выбрал для разглашения своей тайны не «Сегодня вечером», а совсем другое – «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым. Андрей Малахов может и придумать то, чего нет. Скандалов у Корчевникова на шоу тоже немного меньше. Юдашкин благодарил докторов, которые проделали сложную внеплановую операцию и семью, которая представляла его модели на осенней Неделе моды в Париже. И только потом он на всю страну он заявил, что все время боролся именно с раком. А ведущий Малахов озвучил то, что должно было тщательно скрываться: в мире высокой моды свои законы.

О столь опасном и смертельном заболевании не должны были знать деловые партнеры Юдашкина, им пришлось говорить, что в болезни нет нечего страшного, она не опасная, и кутюрье в любой из дней прилетит в Париж. Команда верила в это, работала, не расслаблялась. Видеообращение с извинениями французы получили только в конце Недели высокой моды. Слова, которыми супруга помогала Валентину Абрамовичу, очень просты: «Появится необходимость лечиться – будем лечиться».