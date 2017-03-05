Чем болен Юдашкин: Валентин Юдашкин и Михаил Задорнов больны раком

Андрей Малахов на шоу «Пусть говорят» еще в конце прошлого года намекнул: юмориста Михаила Задорнова и модельера Валентина Юдашкина объединяет рак. Но ни одна из талантливых персон не сказала публично, что у нее онкология. О том, что знаменитости больны и лечатся в клиниках, писали многие СМИ еще в 2016 году, но именно о «чуме ХХІ», раке, заговорили совсем недавно.

Программа, в которой прозвучал намек, касалась рака, но у непубличной персоны – у молоденькой девушки. Память Жанны Фриске почтили, всем, кто болеет и борется с онкологией, пожелали выздоровления, а именно Юдашкину и Задорнову пожелали в прямом эфире всего самого наилучшего. В конце прошлого года практически в одно время с выходом шоу известный сатирик заявил СМИ, что его болезнь – не возрастная, все намного хуже и страшнее, и медлить с такими вещами нельзя. Пресса начала тут же строить предположения, что у писателя-юмориста рак. Родные Юдашкина не хотят со СМИ делиться своим горем и уверяют, что на Неделю Моды модельера не отпустило заболевание почек.

Семья Валентина Юдашкина поддерживают кутюрье, со СМИ откровенничать жена и дочь не спешат. Перед Неделей моды в Париже Юдашкин записал извинение для всех, кто организовал показ, на французском языке, презентациями его модного дома взяла на себя его дочь Галина. Все время после операции на почках за модельером ухаживали его жена и мать. Марина Юдашкина заявляла, что не отпустит его работать до окончания срока реабилитации. Поклонники модельера, поверившие Андрею Малахову, ищут на лице кутюрье следы онкологии, уверяют, что он похудел и побледнел. Но лучший друг Юдашкина Макс Фадеев уверяет, что почки – это очень больно, и необязательно болеть раком, чтоб плохо выглядеть после лечения почек.