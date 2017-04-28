Чикен Фри, вымышленный герой сети быстрого питания «Бургер Кинг» послал завуалированное матерное послание на рекламном билборде своему основному конкуренту — “Макдоналдс”. В самой компании «Бургер Кинг» ничего оскорбительного в этом не видят.

Подразделение зарубежной компании быстрого питания «Бургер Кинг» порадовало своих клиентов новой рекламой, размещенной на рекламных щитах. На ней выдуманный персонаж (и, по совместительству, одно из блюд компании) Чикен Фри в солнцезащитных очках, практически посылает своего конкурента по бизнесу компанию “Макдоналдс” в пешее эротическое путешествие фразой: “ПШЛНХ МКДНЛДС!”.

Реклама сразу же привлекла к себе внимание среди россиян, в офис компании “Бургер Кинг” посыпались звонки с вопросами. Но там ответили, что не считают данную рекламу оскорблением, ведь произносит ее не реальный человек, а выдуманный персонаж. О том, что двигало специалистами по рекламе из “Бургера” при создании такого посыла, пока остается неизвестным.

Отметим, что “Бургер Кинг” не впервые замечен в создании скандальной рекламы. Так в феврале на нее пожаловался еще один конкурент — компания KFC . Предметом спора являлся видеоролик, выпущенный российским отделением “Бургера”. На нем его гендиректор Д. Медовый объясняет Роналду Макдоналду и полковнику Сандерсу причину, по которой куры в «Бургер Кинг» вкуснее. По его словам, все дело в “крутых яйцах”. В конце ролика Медовый разрешил своим собеседникам их потрогать, при этом у участвующей там курицы была самая настоящая мошонка.