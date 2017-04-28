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Чикен Фри, вымышленный герой сети быстрого питания «Бургер Кинг» послал завуалированное матерное послание на рекламном билборде своему основному конкуренту — “Макдоналдс”. В самой компании «Бургер Кинг» ничего оскорбительного в этом не видят.

Чикен фри, Макдоналдс
Фото: http://360tv.ru

Подразделение зарубежной компании быстрого питания «Бургер Кинг» порадовало своих клиентов новой рекламой, размещенной на рекламных щитах. На ней выдуманный персонаж (и, по совместительству, одно из блюд компании) Чикен Фри в солнцезащитных очках, практически посылает своего конкурента по бизнесу компанию “Макдоналдс” в пешее эротическое путешествие фразой: “ПШЛНХ МКДНЛДС!”.

Реклама сразу же привлекла к себе внимание среди россиян, в офис компании “Бургер Кинг” посыпались звонки с вопросами. Но там ответили, что не считают данную рекламу оскорблением, ведь произносит ее не реальный человек, а выдуманный персонаж. О том, что двигало специалистами по рекламе из “Бургера” при создании такого посыла, пока остается неизвестным.

Новая реклама «Бургер Кинг» несе
Фото: пресс-служба «Бургер Кин»

Отметим, что “Бургер Кинг” не впервые замечен в создании скандальной рекламы. Так в феврале на нее пожаловался еще один конкурент — компания KFC . Предметом спора являлся видеоролик, выпущенный российским отделением “Бургера”. На нем его гендиректор Д. Медовый объясняет Роналду Макдоналду и полковнику Сандерсу причину, по которой куры в «Бургер Кинг» вкуснее. По его словам, все дело в “крутых яйцах”. В конце ролика Медовый разрешил своим собеседникам их потрогать, при этом у участвующей там курицы была самая настоящая мошонка.

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