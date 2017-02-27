Что есть в Великий пост: что запрещено употреблять и чем заменить эти продукты

Сегодня, 27 февраля, начинается Великий пост – самый продолжительный пост в целом году. Продлится он семь недель, вплоть до Пасхи. Кроме того, что Великий пост – самый длительный, он еще и самый строгий.

В целом, мнения насчет того, что можно есть в Великий пост, расходятся. Категорически запрещается есть мясо на протяжении всего периода поста. А вот рыбу и морепродукты в пищу употреблять можно, но только в определенные дни. Но разберемся обо всем по порядку.

Для начала отметим, что придерживаться поста вовсе не обязательно. Пост соблюдается по желанию человека. Даже священники часто говорят, что употребление запрещенных продуктов – это не грех. Кроме того, не рекомендуется соблюдать пост детям, беременным женщинам, пожилым людям, тем, у кого ослабленный иммунитет и имеются различные болезни.

Все семь недель верующие не должны употреблять в еду мясо. И почти столько же – рыбу. Рыба разрешена только на большие праздники – Благовещение и Вербное воскресенье. А вот морепродукты часто едят и в другие дни. Однозначного мнения насчет того, приравниваются ли они к рыбе, нет. Кто-то спокойно употребляет креветки и мидии, а кто-то нет.

Запрещено употреблять вино и различные масла. Растительное масло можно есть только в определенные дни. Молочные продукты тоже по большей части запрещены. А вино можно употреблять по воскресеньям.

Основа рациона в пост – овощи, фрукты, крупы и хлеб. Сладости кушать тоже можно, но только постные. Разрешено добавлять сахар, семечки и т.п. добавки. Чай и кофе тоже разрешены.

Отличным заменителем мяса станут грибы и бобовые. К примеру, соя считается лучшим заменителем мяса.