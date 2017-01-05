Что нам ждать от года Красного Петуха: 2017 год принесет финансовое благополучие и процветание

2017 год принято называть годом Красного Петуха. И хотя данный символ еще не вступил в свои права, все люди мира уже чествуют его. Об этом передает российское издание.

Необходимо отметить, что год Огненного Красного Петуха должен наступить по восточному календарю только в конце января, а именно 28 числа. Многих интересует чего ожидать от наступившего года, каким будет его покровитель. Исходя из восточной традиции, Петух символизирует обновление, начало чего-то нового. Так, новый год должен принести большие перемены, а астрологи считают, что данные перемены будут благодатными.

Петух является карьеристом, не терпит скромности, неуверенности, любит сильных и смелых людей. Также он считается прекрасным семьянином, под его покровительством в семьи приходит достаток, процветание. В этом году каждому честному и справедливому человеку улыбнется фортуна. Наступивший год будет азартным, принесет плоды во всех начинаниях, с условием упорной работы и настойчивости. Красный цвет говорит о финансовых успехах. Что касается здоровья, текущий год опасен для тех, кто не следит за своим организмом. Таким людям советуют задуматься пока не поздно. Петух не любит ленивых людей, поэтому не забывайте о правильном питании и активном образе жизни. Для большинства молодых людей этот год принесет любовь, яркие ощущения. Астрологи утверждают, что в 2017 году возрастет число бракосочетаний. Семейным парам рекомендуется научиться слушать друг друга и находить компромиссы, чтобы избежать конфликтов.